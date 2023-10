Corona und Grippe: Hausärzte warnen vor Impfmüdigkeit

Mehr zum Thema

SPD-Fraktionschefin vermisst CDU-Abgrenzung nach rechts Die rheinland-pfälzische SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler vermisst bei der CDU im Land eine entschiedenere Abgrenzung nach rechts und eine eindeutige Distanzierung von Aussagen ihres Vorsitzenden Friedrich Merz. Ich hatte erwartet, dass man sich beim Thema AfD deutlicher positioniert - beispielsweise nach den Vorgängen in Thüringen, statt das Vorgehen dort zu verteidigen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Aber da ist nichts passiert - auch bei der Fraktion unter dem neuen Vorsitzenden Gordon Schnieder nicht.