Corona-Schutzartikel für über zwei Millionen Euro abgelaufen

Eine Maske liegt in der Innenstadt auf dem Boden.

14. November 2023 um 06:42 Uhr

Zu Beginn der Corona-Pandemie waren Schutzartikel wie Masken begehrt. Auch in Hamburg wurden in dieser Zeit in große Stil Material gelagert - und nicht alles wurde rechtzeitig verbraucht, wie eine Anfrage der CDU-Fraktion zeigt.