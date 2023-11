Corona-Hilfen: Bisher 20 Millionen Euro zurückgefordert

Mehr zum Thema

„Hot Chip Challenge“: Hersteller stoppt Deutschland-Export Der Hersteller der Hot Chip Challenge liefert das umstrittene Produkt nicht mehr nach Deutschland. Ein Sprecher des Unternehmens mit Sitz im Osten Tschechiens bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht des Südwestrundfunks (SWR). Andere Produkte seien derzeit nicht von dem Ausfuhrstopp in die Bundesrepublik betroffen. Die Verpackung der Hot Chip Challenge in der Form eines Sarges enthält einen einzigen extrem scharfen Tortillachip - sowie Latexhandschuhe zum Anfassen. Vor allem im Internet sind die Hot Chips wegen ihrer Schärfe ein Phänomen, das sich per Videos in den sozialen Medien ausbreitet. Gewürzt sind die Tortillachips mit der schärfsten Chili-Sorte der Welt.