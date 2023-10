Mehr zum Thema

Verlängerung von Kontrollen an stationären Grenzen Nach langer Diskussion hatte Innenministerin Faeser am 16. Oktober dem Wunsch entsprochen, die Grenzen zu Polen und Tschechien strenger zu kontrollieren. Vorerst wird diese Regelung auch beibehalten. Auch an der Grenze zur Schweiz kann weiter kontrolliert werden.