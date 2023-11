Commerzbank-Panne: Fehlabbuchungen nach Abheben von Bargeld

Mehr zum Thema

Arbeitslosenzahlen für November in Hessen erwartet Nach einer ausgebliebenen Herbstbelebung berichtet die Arbeitsagentur an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) über die weitere Entwicklung am hessischen Arbeitsmarkt im November. Im Vormonat stagnierte die Arbeitslosenquote bei 5,3 Prozent. Zum Oktober-Stichtag waren 183.547 Menschen in Hessen arbeitslos gemeldet. Direktionsleiter Frank Martin hatte zugleich auf die steigende Zahl sozialversicherungspflichtiger Jobs hingewiesen, die seiner Aussage nach die solide Grundverfassung des hessischen Arbeitsmarkts belegte.