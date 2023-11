Commerzbank erwartet für Gesamtjahr 2,2 Milliarden Gewinn

Mehr zum Thema

Mörder auch nach einer Woche weiterhin auf der Flucht Der Mörder, der bei einem bewachten Ausgang aus dem Gefängnis in Bruchsal geflohen ist, ist auch nach einer Woche weiterhin auf der Flucht. Es gebe nichts Neues zur Fahndung nach dem Mann, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Der Geflohene aus dem Gefängnis im Landkreis Karlsruhe nutzte am Montag vergangener Woche einen bewachten Ausflug an einen Baggersee in Germersheim (Rheinland-Pfalz) zur Flucht.