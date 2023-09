Comeback in Sicht: Vagnoman legt im VfB-Training zu

Mehr zum Thema

Verdacht auf Schwarzarbeit - Durchsuchungen im Südwesten Wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit haben Ermittler der Steuerfahndungsstelle Reutlingen und des Hauptzollamts Heilbronn im Südwesten 43 Wohnhäuser, Büros und Lagerplätze durchsucht. Vier Menschen nahmen die Ermittler am Dienstag vorläufig fest, gegen drei von ihnen wurde ein Haftbefehl erlassen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden Behörden und der Stuttgarter Staatsanwaltschaft vom Mittwoch. Die Durchsuchungen fanden in den Landkreisen Ludwigsburg, Esslingen, Böblingen und Germersheim statt.