Collien Ulmen-Fernandes hat Viva-Erinnerungsstücke im Keller

Mehr zum Thema

Zahlreiche Schweine sterben bei Brand in Stall Bei einem Brand in einem Stall in Ostbevern im Münsterland sind um die 80 Schweine gestorben. Durch die Rauchgasentwicklung seien zehn Sauen und etwa 70 Ferkel verendet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Feuer war demnach am Montagabend offensichtlich im Heizungsraum ausgebrochen. Zur Brandursache wird ermittelt.