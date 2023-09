Coach Thioune will mit „Fortuna für alle“ neue Fans gewinnen

Im Oktober startet in Düsseldorf die Pilotphase eines außergewöhnlichen Projekts. Fortuna-Coach Thioune will weitere Menschen für seinen Club begeistern.

Fortuna Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune blickt mit Vorfreude auf das erste Freispiel des Fußball-Zweitligisten gegen den 1. FC Kaiserslautern am 21. Oktober und sieht darin große Chancen. Ich glaube, es ist ein fantastischer Weg, sagte der 49-Jährige am Donnerstag. Ich würde mir wünschen, dass ich viele bunte Gesichter auf diesen bunten Sitzplätzen sehen kann in unserer Arena. Wir sind selten ausverkauft. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir ausverkauft sind.

Die Fortuna hatte im April mit ihrem Konzept Fortuna für alle für Aufsehen gesorgt. In einer Testphase soll in der laufenden Spielzeit bei drei Heimpartien allen Besuchern kostenloser Eintritt gewährt werden. Die Finanzierung erfolgt über Sponsoren. Langfristig sollen alle Heimspiele der Rheinländer frei zugänglich sein.

Wir ermöglichen Menschen Zugang zu diesem Event und zu einem tollen Abendspiel mit einem hervorragenden Gegner, dem 1. FC Kaiserslautern, sagte Thioune. Für uns geht es darum, den ein oder anderen positiv anzufixen, dass er in den Wochen danach auch wieder in unser Stadion kommt und wir weiterhin die bunten Sitze mit Menschen besetzen.