Coach Letsch: „Es darf keine Harmoniegesellschaft sein“

Die Saison des VfL Bochum verläuft bislang enttäuschend. Bei RB Leipzig will Trainer Thomas Letsch seine Mannschaft umbauen.

Bochums Trainer Thomas Letsch hat vor dem schwierigen Bundesliga-Spiel bei RB Leipzig mehrere Veränderungen in seiner Startelf angekündigt. Ich sag's mal so: Es wird sicherlich nicht nur einen Wechsel geben, aber es wird auch keine elf Wechsel geben, sagte der 55-Jährige am Donnerstag. Bochum hat in dieser Saison noch keines seiner sieben Pflichtspiele gewonnen. Der VfL muss auf den verletzten Mittelfeldspieler Matus Bero verzichten.

Wir müssen die Spieler finden, die sich auf gut Deutsch nichts scheißen, die auf dem Platz stehen, ihren Job machen und rangehen mit dem Gefühl: «Geil, wir können hier was holen», sagte Letsch. Darum geht’s und nicht: «Hoffentlich geht’s nicht schief.»

Vor der Partie beim Champions-League-Teilnehmer aus Sachsen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) sagte Letsch zudem: Wir können den Schalter zu positiven Ergebnissen nur umlegen, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen und auch kritische miteinander umgehen. Es darf keine Harmoniegesellschaft sein, wo wir alle sagen: «Hey, komm, das ist eine geile Truppe und macht riesig Spaß. Der einzige Grund, warum wir uns hier jeden Tag zusammenfinden, ist, dass wir am Wochenende performen.»