Ein Besuch auf Clementine Vaughns Instagram-Account fühlt sich ein bisschen wie eine Zeitreise zurück in die 90er an, als die junge Claudia Schiffer uns von allen Zeitungscovern angelächelt hat. Denn ihre älteste Tochter sieht aus wie einst die Frau Mama. Das gleiche Lächeln, die gleiche lange blonde Mähne, die gleichen blauen Augen. In enger Korsage zeigt Clementine, dass sie sogar die berühmten Kurven ihrer schönen Model-Mutter geerbt hat.

