Angela Merkel hat der Firma Mattel als Vorlage für eine speziell angefertigte „Ehrenbarbie“ gedient. „Über Politik lässt sich sicherlich streiten, aber dass wir in Deutschland eine Frau als Bundeskanzlerin haben, ist für andere Länder sicher was Besonderes“, erklärte die Unternehmenssprecherin Stephanie Wegener 2009 auf der Spielwarenmesse in Nürnberg.

Hier posierte die einstige Bundeskanzlerin im schwarzen Hosenanzug mit der typsichen Merkel-Frisur hinter einem Rednerpult. So cool!