Clan-Kriminalität: Schweden übernimmt NRW-Projekt

Motorradfahrer stirbt nach Frontalkollision mit Auto Ein Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto in Vreden (Kreis Borken) ums Leben gekommen. Der 64-Jährige starb am Samstagabend am Unfallort auf der Bundesstraße 70, wie die Polizei mitteilte. Der beteiligte Autofahrer, ein 29-Jähriger aus Borken, hatte zuvor einen Lastwagen überholt, als sein Wagen mit dem entgegenkommenden Motorrad zusammenprallte. In dem Auto wurden zwei Mitfahrer leicht verletzt. Die Bundesstraße wurde zeitweise voll gesperrt.