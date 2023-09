Cinven will Labordienstleister Synlab ganz kaufen

Der Finanzinvestor Cinven will Europas größten Labordienstleister Synlab für zehn Euro je Aktie komplett übernehmen. Ein entsprechendes Angebot veröffentlichte die Holdinggesellschaft Ephios Luxembourg S.à r.l., die mit dem Finanzinvestor Cinven verknüpft ist, am Freitag. Bereits nach einer ersten Interessensbekundung im März hatte Synlab zehn Euro als möglichen Preis genannt. Cinven ist bereits Großaktionär und hält rund 43 Prozent der Synlab-Anteile. Mit dem Angebot wird das SDax-Unternehmen Synlab aus München mit rund 2,2 Milliarden Euro bewertet. Cinven hatte Synlab im Frühjahr 2021 an die Börse gebracht.