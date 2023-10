Christoph Maria Herbst: Warum Lachen so wichtig ist

Komiker und Schauspieler Christoph Maria Herbst (Stromberg) lacht gerne und spielt deshalb mit Vorliebe in Komödien. Lachen unterscheidet uns einfach von anderen Lebewesen, sagte der Kölner dem Radiosender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Und das sollten wir nicht verlernen, sondern jetzt erst recht üben, finde ich - vor dem Hintergrund all dessen, was da draußen abgeht, erklärte der Stromberg-Darsteller in der Sendung Silvia am Sonntag - der Talk.

Auch sein neuer Kinofilm Ein Fest fürs Leben ist eine Komödie, die zum Lachen bringen soll. Für den 57 Jahre alten Schauspieler ist es nach eigenen Worten wichtig, dass man die Figuren im Film nicht auslache, sondern über sie lachen könne. Als Zuschauerin und Zuschauer sitzt du dann in deinem Kinosessel, isst dein Popcorn oder deine Nachos mit Analog-Käsesoße und freust dich, dass es dir selbst gerade viel besser geht, führte er weiter aus.