Als Schauspielerin ist ChrisTine Urspruch schon in die verschiedensten Rollen geschlüpft – von „Das Sams“ bis zu der beliebten Tatort-Rechtsmedizinerin Silke Haller, besser bekannt als „Alberich“. Einen Vorteil sieht sie darin allerdings nicht. „Ich glaube es ist Typsache“, so die 52-Jährige. Sich selbst beschreibt sie so: „Ich bin ein sehr offener Mensch und auch wenn ich Leute nicht kenne, ich bin sehr offen und gehe auf sie zu.“ Noch dazu kommt eine kleine Portion Gutgläubigkeit: „Im ersten Augenblick glaube ich irgendwie alles.“ Was sie sich deshalb für „Die Verräter“ vorgenommen hat: Vorsicht und Misstrauen.