Chorea Huntington ist somit eine Krankheit, die extrem belastend ist – für die Patienten selbst, aber auch für deren Angehörige. Schließlich müssen sie mit vielen psychischen Veränderungen ihrer Liebsten umgehen. Das kennt auch Marco Schreyl – ein Thema, das der 49-Jährige in seinem neuen Buch „Alles gut? Das meiste schon!“ verarbeitet.

„Als wir die Diagose bekamen [...], wussten wir schon, dass mit meiner Mutter irgendetwas nicht stimmt. Weil meine Mutter nicht mehr die Mutter war, die ich kannte. Sie war nicht mehr so fürsorglich, sie war nicht mehr so nah an mir. Ich weiß gar nicht, wann wir uns das letzte Mal richtig in den Arm genommen haben“, erzählt er im Punkt 6-Talk. Später sei seine Mutter auch mitunter aggressiv geworden, habe Körperteile nicht mehr kontrollieren können.

Was Familienangehörige ebenfalls belastet: Chorea Huntington ist eine genetische Erkrankung, die vererbt wird. Da das verantwortliche Gen namens Huntington nicht auf einem Geschlechtschromosom liegt, sind Frauen und Männer gleichermaßen betroffen.

Tragisch: 50 Prozent der Menschen mit einer Veranlagung für die Krankheit geben diese an ihre Kinder weiter. Das trifft somit auch auf Moderator Marco Schreyl zu: Der Moderator hat eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, an Huntington zu erkranken.