Chor als Schule der Demokratie: Tagung an Musikhochschule

Harmonie statt Missklang: Ein Symposium an der Dresdner Musikhochschule will in den kommenden Tagen beleuchten, wie Schulchöre zu einem besseren Verständnis untereinander sowie zur Demokratiebildung beitragen können. Das Vertrauen in die demokratischen Institutionen scheint bei vielen Menschen offenbar gebrochen, und Spaltungstendenzen in unserer Gesellschaft erregen vermehrt Besorgnis, erklärte Olaf Katzer, Leiter des Symposiums, am Donnerstag. Die Tagung von Freitag bis Sonntag findet in Kooperation mit dem Sächsischen Musikrat und dem Chorverband statt. Schirmherr ist Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).

In Sachsen gebe es viele engagierte Menschen, die sich für eine Verbesserung der Schulchorarbeit einsetzen. Mit Hilfe des Symposiums wollen wir für Vernetzung und Zusammenarbeit sorgen und darauf hinwirken, dass sich die Ergebnisse in der Bildungspolitik wiederfinden, beschrieb Katzer das Anliegen. Schulchöre seien ein kostengünstiges, inklusives, heterogenes und gleichzeitig gemeinschaftsbildendes Element in der künstlerischen Bildung.