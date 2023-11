Affen sind intellektuell, Schafe kreativ.

Hä, was? Ja, in China ist einiges anders als bei uns. Das gilt auch für die Charaktereigenschaften, die man Tieren zuordnet. Zumindest, wenn diese Tiere Sternzeichen sind: Zwölf verschiedene gibt es - die Legende dazu erzählen wir im Video. Und auch das ist anders in China: Wenn ihr herausfinden wollt, welches Tier ihr seid, ist nicht euer GeburtsTAG entscheidend, sondern das GeburtsJAHR! Schaut einfach in unserer Tabelle nach und lest, was euer Sternzeichen über euch aussagt!