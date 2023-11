Chinesische Autos „made in Germany“? - Autokongress startet

Mehr zum Thema

Trevor Horn freut sich auf deutsches Publikum Die britische Produzenten-Ikone Trevor Horn spielt ab Dienstag vor deutschem Publikum - und der Musiker sorgt sich um seine Finger. Ich habe seit ein paar Wochen nicht mehr Bass gespielt und ich weiß, dass meine Finger wehtun werden, sagte der 74 Jahre alte Brite vor seinem ersten Auftritt am Dienstag (7.11.) in Leipzig im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Ehrlich gesagt kann ich mich nicht daran erinnern, jemals eine Show in Deutschland gespielt zu haben. Ich war vorher nur im deutschen Fernsehen zu sehen. Aber ich bin mir sicher: Es wird gut.