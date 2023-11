Als „grundlegenden wissenschaftlichen Durchbruch“ bezeichnete Stefan Schlatt vom Universitätsklinikum Münster die Forschung. Allerdings schränkt er ein: „Gleichzeitig zeigt das Ergebnis, dass die Nachkommen ungesund sind und nicht mehr als ein paar Tage überleben können. Das ist ein klarer Hinweis darauf, dass Chimärismus, in welcher Form auch immer, keine Strategie für den menschlichen Gebrauch ist.“

Rüdiger Behr vom Deutschen Primatenzentrum - Leibniz-Institut für Primatenforschung (DPZ) in Göttingen sieht in dem Forschungsergebnis laut des Nachrichtensenders ntv potenzielle Anwendungsmöglichkeiten vornehmlich in zwei Bereichen. Bei der Erforschung von Möglichkeiten zur Herstellung von Organen aus menschlichen Zellen im Tier – und bei der Entwicklung und Überprüfung neuer Therapien. In chimären Schweinen könnten womöglich Herzen oder Lebern aus „menschlichen Alleskönnerstammzellen“ gezüchtet werden, so der Wissenschaftler dem Bericht zufolge.