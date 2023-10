Chethrin Schulze zieht blank - mit Babybauch!

Ganz ohne Komplikationen verlief die Schwangerschaft des Reality-Stars bislang leider nicht. In der 32. Schwangerschaftswoche musste Chethrin mit vorzeitigen Wehen ins Krankenhaus! „Es zog dann immer so unten im Unterleib und ging dann in den Rücken“, erinnert sich Chethrin bei Instagram. Doch Gott sei Dank ist mittlerweile wieder alles in Ordnung – ihr und ihrem Jungen geht es gut. Ihr Gebärmutterhals sei noch lang und „alles geschlossen“, was ebenfalls sehr gut ist. Trotzdem muss es Chethrin nun ruhiger angehen.

