Die Geburt ihres ersten Kindes hat sich Reality-Star Chethrin Schulze ganz anders vorgestellt. „Miss Spirituell dachte, sie bekommt es allein hin mit ihren magischen Kräften, Zauber, Badewanne und sonst was. Hat sie nicht geschafft, aber so ist das manchmal“, muss die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story über ihre eigenen Vorstellungen schmunzeln.

Denn durch ihr übermäßig vorhandenes Fruchtwasser habe ihr Körper bislang nicht das Bedürfnis, „den Mitbewohner rauszuschmeißen“, da noch genug Platz vorhanden sei. Deshalb sollte nun die Einleitung der Geburt im Krankenhaus erfolgen. Das wurde ihr schon vor einigen Wochen empfohlen, wie Chethrin damals im RTL-Interview verriet. Doch zum Glück konnte die Einleitung noch einige Wochen rausgeschoben werden.