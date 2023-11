Chemnitz vorzeitig im Achtelfinale des Fiba Europe Cups

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben sich mit dem fünften Sieg im fünften Gruppenspiel vorzeitig für das Achtelfinale des Fiba Europe Cups qualifiziert. Der Bundesligist bezwang am Mittwoch auf heimischem Parkett den polnischen Vertreter Spojnia Stargard klar mit 97:75 (41:36) und blieb damit im zwölften Pflichtspiel in Serie ungeschlagen. Den größten Anteil am Erfolg hatten Wesley van Beck (20), Tylor Ongwae (16), Jeffery Garrett (14), Ousman Krubally (13) und Aher Uguak (10). Für Stargard erzielten Arguster Daniels (19), Wesley Gordon (12) und Aleksandar Langovic (11) die meisten Punkte.

Die Gastgeber ließen sich durch ihren 2:10-Fehlstart (3.) nicht aus der Bahn werfen. Fünf Minuten später hatten die Sachsen zum 12:12 ausgeglichen und drehten im zweiten Viertel auf. Den 22:23-Rückstand (13.) wandelten das Team von Trainer Rodrigo Pastore in eine 41:33-Führung (19.) um.

Mit zunehmender Spielzeit baute der Gegner aus Polen kräftemäßig ab. Die Chemnitzer enteilten innerhalb von sechs Minuten von 50:40 (22.) auf 70:46 (28.) und konnten im Schlussviertel Kräfte für die Bundesliga sparen. Vor allem durch ihre Treffsicherheit von jenseits der Dreierlinie kamen die Sachsen nicht mehr in Bedrängnis. 17 der 29 Würfe landeten im polnischen Korb.