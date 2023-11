Chemnitz tauscht historische Gaslaternen aus

Mehr zum Thema

Zeh „blitzeblau“: Entwarnung bei Leipzigs Torhüter Gulacsi RB Leipzigs Torhüter Péter Gulácsi kann doch zur ungarischen Nationalmannschaft reisen. Cheftrainer Marco Rose gab nach dem 3:1 der Sachsen in der Fußball-Bundesliga am Sonntagabend gegen den SC Freiburg Entwarnung. Pete hatte gestern einen Schlag auf den Zeh bekommen, er war heute blitzeblau. Pete hat gesagt, ein, zwei Tabletten und dann wird es schon gehen, sagte Rose und fügte an: Er hat allerdings vergessen, mal einen Fußballschuh anzuziehen, dann war es nicht mehr so gut. Da mussten wir kurzfristig drauf reagieren.