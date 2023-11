Chemnitz stürmt nach 96:87 gegen Hamburg an die Spitze

Mehr zum Thema

Deutscher Filmmusikpreis für Hinderthür und Bataclan-Drama Peter Hinderthür ist für seine Kompositionen für das auf Tatsachen basierende Anti-Terror-Drama Meinen Hass bekommt ihr nicht mit dem Deutschen Filmmusikpreis ausgezeichnet worden. Der 1971 geborenen Musiker bekomme den Preis in der Kategorie Beste Musik im Film für die pointiert gesetzte Musik für das Unsagbare, urteilte die sechsköpfige Fachjury in Halle laut Mitteilung der Veranstalter. Der Preis ist undotiert.

Vollsperrung auf A2 nach Unfall mit Gefahrguttransporter Seit Freitagmorgen kam auf der A2 bei Burg kein Auto mehr durch. Wegen eines umgekippten Gefahrguttransporters war die Autobahn in beide Richtungen gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den Abend.

RTL