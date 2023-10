Chemnitz gelingt Start in Fiba Europe Cup: 98:72 gegen Peja

Den Niners Chemnitz ist der Start in die Fiba Europe League geglückt. Der Basketball-Bundesligist behielt im ersten Gruppenspiel gegen KB Peja mit 98:72 (48:45) die Oberhand. Den größten Anteil am Erfolg der Sachsen hatten Wesley van Beck (22), DeAndre Lansdowne (18), Jonas Richter (12) und Jeffery Garrett (11). Für das Team aus dem Kosovo erzielten Jay Jay Chandler (17), Jacob Calloway, Justin Edler Davis (je 14) und Malcolm Armstead (10) die meisten Punkte. Zum zweiten Vorrundenspiel müssen die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore bereits am 25. Oktober, 18.30 Uhr, beim polnischen Vertreter Spojnia Stargard antreten.

Die Chemnitzer taten sich in der Anfangsphase sehr schwer gegen den unbekannten Kontrahenten und lagen nach zwölf Minuten mit 29:32 zurück. Bis zum Seitenwechsel blieben die Gäste auf Tuchfühlung und hielten die Partie völlig offen. Im dritten Viertel erhöhten die Sachsen die Intensität im Angriff sowie in der Verteidigung und sorgten mit einem 13:2-Lauf von 50:48 (21.) auf 63:50 (26.) für eine Vorentscheidung. Bis zum Beginn der letzten zehn Minuten hatte der Bundesligist seinen Vorsprung auf 73:56 ausgebaut und geriet in den letzten zehn Minuten nicht mehr in Gefahr. In der Trefferquote jenseits der Dreierlinie hatten die Chemnitzer den entscheidenden Vorteil. 14 ihrer 31 Versuche landeten im gegnerischen Korb. Die Gäste konnten aus der Distanz nur sechs ihrer 23 Würfe verwandeln.