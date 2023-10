Chemnitz gelingt erster Auswärtssieg: 86:81 in Braunschweig

Mehr zum Thema

Intel-Chef rechtfertigt Subventionen für Werk in Magdeburg Der Chef des US-Chipherstellers Intel, Pat Gelsinger, hat die zehn Milliarden Euro an deutschen Subventionen für den Bau einer Chipfabrik in Magdeburg gerechtfertigt. Der Süddeutschen Zeitung (Montag) sagte Gelsinger, die Subventionen seien notwendig, um konkurrenzfähig produzieren zu können. China, Korea oder Taiwan hätten die Halbleiterbranche in den vergangenen Jahrzehnten massiv unterstützt.

Pferdekutsche kippt um: Frau verletzt sich leicht Bei einem Sturz aus einer Pferdekutsche ist eine 58 Jahre alte Frau in Adersleben im Landkreis Harz leicht verletzt worden. Sie saß als Mitfahrerin in der Kutsche einer 35-Jährigen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte das Pferd am Samstagnachmittag aus ungeklärter Ursache gescheut. Die Kutsche fuhr auf ein Feld und kippte um. Dabei fiel die 58-Jährige herunter. Das Pferd und die Kutsche blieben unversehrt. Gegen die Kutscherin werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.