Chemnitz feiert dritten Sieg in Serie mit 78:62 gegen Göttingen

Steinmeier ruft bei Benefizkonzert zu Einigkeit auf Mit Blick auf den Gaza-Krieg hat Bundespräsident Frank Walter-Steinmeier die Wichtigkeit eines friedlichen Zusammenlebens in Deutschland betont. Wir müssen uns in der Verurteilung terroristischer Gewalt einig sein, sagte er am Sonntag bei einem Benefizkonzert in Leipzig. Mit Blick auf die in Deutschland stattfindenden Proteste müsse man sich auch auf den Straßen an Regeln halten, sagte er. Er hoffe, dass die Menschen in Deutschland unabhängig ihrer religiösen Zugehörigkeit friedlich miteinander leben können und wollen.

Auto touchiert Radfahrer bei Lückendorf: 80-Jähriger stirbt Ein Radfahrer ist am Samstagnachmittag auf einer Landstraße zwischen Oybin und Lückendorf in Ostsachsen beim Überholen gestürzt und schwer verletzt worden. Der 80-Jährige starb am Sonntag im Krankenhaus, wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte. Demnach war der Mann plötzlich ausgeschert, um an seiner Ehefrau vorbeizufahren, und hatte dabei offenbar nicht bemerkt, dass Beide gerade von einem Auto überholt wurden. Die seitliche Berührung brachte den Radfahrer zu Fall. Er wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zum Hergang der Kollision wird ermittelt.