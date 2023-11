Chemikalien in Chemnitz vernichtet: Evakuierung beendet

Nach dem Fund großer Mengen Chemikalien in einer Wohnung in Chemnitz ist die Evakuierung von Anwohnern beendet worden. Ein Teil der Chemikalien sei in drei kontrollierten Sprengungen vernichtet worden, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Die Bewohner der angrenzenden Häuser konnten am frühen Samstagmorgen in ihre Wohnungen zurückkehren. Woher die Chemikalien stammen und was der Besitzer damit vorhatte, war zunächst unklar. In der Wohnung befinden sich nach Angaben der Polizei noch weitere Stoffe.

Die Polizei hatte am Donnerstag in einer Wohnung auf dem Chemnitzer Kaßberg einen toten 70-Jährigen gefunden. Hinweise auf Fremdeinwirkung gab es nicht, allerdings fand die Polizei bei dem Einsatz am Donnerstag massenhaft Chemikalien - einige davon gefährlich. Es wurden Spezialisten des Landeskriminalamtes gerufen.

Insgesamt wurden 62 Menschen aus den umliegenden Häusern evakuiert. Laut der Polizei handelte es sich bei den Chemikalien um Stoffe aus dem pyrotechnischen Bereich.