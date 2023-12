Chemikalien für Drogenherstellung in Wohnung: Festnahme

Mehr zum Thema

Propalästinensische Demos: Juristischer Streit im Vorfeld In Nordrhein-Westfalen sind am Samstag wieder Menschen bei mehreren vergleichsweise kleineren propalästinensischen Demonstrationen auf die Straße gegangen. In Düsseldorf nahmen um die 200 Menschen an einer Demo teil, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete. Auch in Köln, Bielefeld und Dortmund gab es Kundgebungen.