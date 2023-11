Chemiekonzern Lanxess mit hohem Verlust im dritten Quartal

Mehr zum Thema

Leerer Castor angekommen: Test für mögliche Transporte Nach der Probefahrt eines leeren Castor-Behälters quer durch Nordrhein-Westfalen ist der Schwertransport am frühen Mittwochmorgen ohne Probleme in Ahaus angekommen. Ziel der Fahrt war es, den Ablauf möglicher Atommülltransporte zu testen. Der Transporter sei zwischen 2.00 und 3.00 Uhr eingetroffen. Von Zwischenfällen sei ihm nichts bekannt, sagte ein Sprecher der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung am Standort Ahaus.

Eon erwartet deutliche Belastung im vierten Quartal Der Energieversorger Eon erwartet für das vierte Quartal wegen Preissenkungen eine deutliche Belastung des Ergebnisses. Der Konzern gebe die gesunkenen Großhandelspreise an seine Kunden weiter und das wirke sich auf das Segment Kundenlösungen aus, teilte Eon am Mittwoch in Essen mit. Dennoch bestätigte Eon seine Jahresprognose.