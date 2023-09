Chefwechsel bei Autozulieferer Hella

Mehr zum Thema

Wärmster September in NRW und Deutschland seit Messbeginn Der September 2023 ist in Nordrhein-Westfalen wie in Deutschland laut vorläufiger Bilanz des Deutschen Wetterdienstes der wärmste seit Messbeginn 1881 gewesen. Das Temperaturmittel betrug im bevölkerungsreichsten Bundesland 17,8 Grad, wie der DWD am Freitag in Offenbach mitteilte. Damit lag die Temperatur im September 4,2 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Deutschlandweit betrug das Temperaturmittel im September 17,2 Grad. Das sind 3,9 Grad über dem Wert der Referenzperiode.