Chefin für Thüringens „German School“ gefunden

Böller in Wohnung von 75-Jähriger geworfen In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte einen Böller in das Schlafzimmer einer 75 Jahre alten Frau geworfen. Die Frau hatte das Fenster ihrer Wohnung im Erdgeschoss in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) gekippt, wie die Polizei Jena am Freitag mitteilte. Die 75-Jährige hat sich sehr erschrocken, musste aber nicht medizinisch behandelt werden. Durch die Explosion entstand auf dem Fußboden ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Die Polizei geht von drei Tätern aus.