Chef zahlt, damit Mitarbeiter nicht ins Gefängnis muss

Ettlinger Schülergruppe aus Israel in Sicherheit gebracht Elf Berufsschüler und ihre Begleiter aus dem Landkreis Karlsruhe haben Israel am Dienstag per Flugzeug verlassen und sind in Sicherheit gebracht worden. Die Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 bis 19 Jahren und die drei Begleiter befinden sich nach Worten einer Sprecherin des Landratsamtes Karlsruhe in einem anderen Land. Wo genau, wurde nicht mitgeteilt.

Zahl der Prostituierten im Südwesten steigt sprunghaft Die Zahl der Prostituierten in Baden-Württemberg ist sprunghaft angestiegen. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, waren zum Jahresende 2022 im Südwesten 26 Prozent mehr in der Prostitution Tätige angemeldet als im Vorjahr, nämlich knapp 3500.