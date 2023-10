Im Mai dieses Jahres feierten zahlreiche Schülerinnen und Schüler in Bayern ihr bestandenes Abitur. Grund zur Freude gab es auch beim künstlichen Superhirn ChatGPT: Die Computer-Intelligenz hat ebenfalls das Abi gepackt! Den Schulabschluss holte sich die KI aber erst im zweiten Anlauf. Im ersten Versuch ging nämlich noch einiges schief. Das damalige Ergebnis?

Ausgerechnet in der vermuteten Paradedisziplin Informatik gibt es eine glatte Fünf. In Deutsch rasselt der Computer auch durch die Prüfung: eine Fünf plus! Auch in Mathe laufen dann die Prozessoren ziemlich heiß: eine Vier minus. Bestes Fach damals: Geschichte. Eine Drei plus gibt es für eine Zeitreise in die Bevölkerungsentwicklung im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nationen. Unter Strich fällt ChatGPT aber durch.

