Chance auf Zweistaatenlösung ohne Hamas vielleicht größer

Scholz verteidigt Renteneintritt mit 67 „Danach ist gut“ Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich energisch gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters ausgesprochen. Das sei falsch und mache keinen Sinn, sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend bei einem Talkformat der Heilbronner Stimme in Heilbronn. Man habe das Renteneintrittsalter per Gesetz auf 67 festgelegt. Danach, finde ich, ist auch mal gut, sagte Scholz. Wer mit 17 die Schule verlasse und eine Lehre beginne, habe 50 Jahre Arbeit vor sich vor der Rente. 50 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit.

0:2 in Essen: SV Waldhof und Rehm tief in der Krise Der SV Waldhof versinkt in der 3. Fußball-Liga immer tiefer im Schlamassel. Die Mannheimer verloren am Sonntag das Duell der Traditionsvereine bei Rot-Weiss Essen mit 0:2 (0:0) und rutschten nach dem siebten sieglosen Spiel hintereinander auf den 18. Tabellenplatz ab. Angesichts der sportlichen Durststrecke droht Trainer Rüdiger Rehm immer mehr eine Beurlaubung.

