Champions League und Derby: Zwei Großeinsätze für Polizei

Die Hamburger Polizei steht in dieser Woche vor gleich zwei Fußball-Großeinsätzen. Am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) findet im Millerntor-Stadion das Stadtduell zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV statt. Dieses Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga ist ein Hochrisikospiel, bei dem die Polizei mit einem Großaufgebot die beiden rivalisierenden Fangruppen strikt voneinander trennen will.

Bereits am Dienstagabend (18.45 Uhr/DAZN) kommt es im Volkspark-Stadion zum Champions-League-Spiel zwischen Schachtjor Donezk und dem FC Royal Antwerpen. Wegen des Krieges in der Heimat trägt der ukrainische Meister seine internationalen Heimspiele in dieser Saison in Hamburg aus. Ein Teil des Antwerpener Anhangs gilt als gewaltbereit. Beim Auswärtsspiel der Belgier in Barcelona war es im September zu Ausschreitungen. gekommen

Diese beiden Spiele innerhalb von nur vier Tagen seien das i-Tüpfelchen der Einsatzbelastung für die Polizei, sagte Thomas Jungfer von der Deutschen Polizeigewerkschaft DPolG dem Hamburger Abendblatt (Montag).