Champions League: Gruppensieg für Rose „zweitrangig“

Belgisches Königspaar kommt nach Berlin und Dresden Das belgische Königspaar kommt Anfang Dezember für einen Staatsbesuch nach Deutschland. Für König Philippe und Königin Mathilde stehen bei ihrer dreitägigen Reise Termine in Berlin und Dresden an. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner wird das Königspaar am kommenden Dienstag (5.12.) am Brandenburger Tor begrüßen, wie die Senatskanzlei am Montag mitteilte. Auch ein Empfang am Schloss Bellevue mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender sowie ein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz sind während des Besuchs geplant.

Verdächtige Briefsendungen an zwei Leipziger Schulen Zwei Schulen im Leipziger Süden haben am Montagmorgen wegen verdächtiger Briefe den Notruf gewählt. Mitarbeiter der Schulen fanden in den Briefkästen Briefumschläge, in denen sich eine pulvrige Substanz befand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Untersuchungen der Feuerwehr zufolge war das Pulver ungefährlich. Evakuierungen waren keine notwendig. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Absender der Briefe aufgenommen.