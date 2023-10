Champions League: Aktivisten verzögern Anreise für Fans

Mehr zum Thema

Florist aus Berlin als Bester seines Fachs geehrt Lukas Ernle aus Berlin ist zum besten Floristen in Berlin/Brandenburg gekürt worden. Das teilte der Fachverband Deutscher Floristen am Dienstag mit. Im diesjährigen Wettkampf um die Landesmeisterschaft mussten vier Werkstücke zum Thema Blütenrausch - eine Hommage an Frida Kahlo erarbeitet werden. Hergestellt wurden unter anderem ein Strauß, ein Kranz, ein Körperschmuck und eine Überraschungsarbeit. Die Farbauswahl, Technik und Komposition wurden anschließend bewertet.