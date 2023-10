„Chagall wärmt die Seele“: Ausstellung in Südbaden beginnt

Mehr zum Thema

Laster fährt ungebremst in Auto: Zwei Verletzte Zwei Menschen sind bei einem Unfall im Landkreis Böblingen verletzt worden. Eine 25 Jahre alte Frau war am Freitag mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 464 unterwegs, als sie an einer Ampel bei Holzgerlingen nach Angaben der Polizei vom Samstag stark abbremste. Infolgedessen fuhr demnach der 50-jährige Fahrer eines Lasters mit Anhänger ungebremst in den Wagen der jungen Frau. Die 25-Jährige wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Auto eingeklemmt und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 25 000 Euro geschätzt. Die B464 war für etwa zwei Stunden gesperrt.

MotoGP in Australien: Johann Zarco feiert Debütsieg Johann Zarco (Ducati) hat sich am Samstag beim Grand Prix von Australien den Sieg im Rennen der MotoGP gesichert. Der Franzose gewann erstmals ein Rennen in der Motorrad-Königsklasse. Eine Unwetterwarnung hatte zur Folge, dass das Hauptrennen von Sonntag auf Samstag vorgezogen wurde. Platz zwei ging an den Italiener Francesco Bagnaia (Ducati), der seine Führung im Gesamtklassement ausbaute. Sein spanischer WM-Rivale Jorge Martin (Ducati) führte das Rennen bis zur letzten Runde an, wurde aufgrund einer falschen Reifenwahl aber bis auf die fünfte Position durchgereicht.