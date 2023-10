Ceferin fordert Unterstützung im Kampf gegen Fan-„Idioten“

Mehr zum Thema

Darmstadt setzt gegen Leipzig auf Mentalität und Intensität Nur wenn die Einstellung seiner Spieler im Duell mit Titelkandidat RB Leipzig stimmt, ist nach Ansicht von Trainer Torsten Lieberknecht von Aufsteiger SV Darmstadt 98 eine Überraschung möglich. Die Taktik ist das eine, sagte der Coach einen Tag vor dem Spiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Wir brauchen aber einen anderen Schlüssel für dieses Spiel. Es wird bei uns mehr um Intensität und Zweikämpfe gehen. Die Mentalität spielt die übergeordnete Rolle bei uns.

