CDU zum MSC/HHLA-Deal: „Noch viel schlimmer als gedacht.“

Die CDU-Opposition in der Hamburgischen Bürgerschaft hat dem rot-grünen Senat eine Liste mit Fragen zum geplanten Einstieg der Reederei MSC beim Hafenlogistiker HHLA geschickt. Nun sind die Antworten da. Die Opposition ist entsetzt.

Die CDU-Opposition in der Hamburgischen Bürgerschaft hat dem Senat beim geplanten Einstieg der Reederei MSC beim Hafenlogistiker HHLA eine fahrlässige Verhandlungsführung vorgeworfen. Nach Lektüre der Senatsantworten auf eine Kleine Anfrage der CDU-Fraktion zum Ablauf konstatierte deren wirtschaftspolitischer Sprecher Götz Wiese am Donnerstag: Es ist noch viel schlimmer als gedacht. Drei SPD-Politiker - Bürgermeister Peter Tschentscher, Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard und Finanzsenator Andreas Dressel - hätten im Alleingang geplant, MSC knapp zur Hälfte an der HHLA zu beteiligen - und zwar ohne jede Rückkoppelung im Hafen und ohne fachlichen maritimen Rat.

Die Stadt Hamburg und die weltgrößte Container-Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) hatten angekündigt, dass das Schweizer Unternehmen bei der HHLA einsteigen soll. Derzeit hält die Stadt rund 69 Prozent an der börsennotierten Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Diese soll künftig in einem Gemeinschaftsunternehmen geführt werden, wobei die Stadt 50,1 Prozent und MSC 49,9 Prozent der Anteile halten sollen. Unter anderem zahlreiche HHLA-Beschäftigte und auch die Gewerkschaft Verdi sind strikt gegen das Geschäft.

Auch der CDU-Wirtschaftsexperte Wiese klagte: MSC musste sich - so legt es die Antwort des Senats nahe - noch nicht einmal hart verpflichten, konkrete Investitionen vorzunehmen. Langfristige Ziele und eine konkrete Investitionsplanung sollen erst erarbeitet werden. Gleichwohl wurde der Deal schon fixiert. Was für eine miserable Verhandlungsführung! Denn auch ohne konkrete Zusagen werde MSC weitgehender Zugriff auf die HHLA-Terminals und die wichtige Bahngesellschaft Metrans zugesagt.

Den Preis für die Aktien, welche die Stadt an MSC abgeben will, in Höhe von rund 230 Millionen Euro nannte Wiese grotesk niedrig. Hier wird städtisches Vermögen, man muss es so hart sagen, verscherbelt. Gleichzeitig kritisierte er das Fehlen eines strukturierten Bieterverfahrens. Dass der Senat erkannt habe, dass bei der HHLA etwas getan werden müsse, sei richtig: Aber im Ergebnis ist beim Umgang des Senats mit der Beteiligung an der HHLA so ziemlich alles schiefgelaufen. Schlechter habe es der Senat kaum machen können.