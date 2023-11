CDU will Wähler zurückgewinnen: Kommunalwahl als Etappenziel

Die CDU Mecklenburg-Vorpommern will bis zur Landtagswahl 2026 wieder deutlich an Stärke gewinnen und sieht die Kommunalwahl im Juni 2024 als wichtiges Etappenziel. Diese gemeinsam mit der Europawahl stattfindende Wahl werde ein Test für die Kampagnenfähigkeit und Geschlossenheit der Union im Nordosten, sagte Landesparteichef Franz Robert Liskow am Samstag auf dem Landesparteitag in Rostock.

Die Partei mache nach den desaströsen Wahlergebnissen von 2021 in Bund und Land einen Erneuerungsprozess durch, der von den Wählern auch wahrgenommem werde. Damals hatte die Union bei der Landtagswahl 13,3 Prozent der Stimmen bekommen. Der Erneuerungsprozess mache sich in Umfragen bemerkbar. Unsere Partei lebt wieder, betonte Liskow, doch seien Zustimmungswerte von 20 Prozent im Nordosten noch zu wenig. Bis zur Landtagswahl finden wir zu voller Schlagkraft, zeigte sich Liskow zuversichtlich. Scharfe Kritik übte er an der Berliner Ampel und der Landesregierung in Schwerin, insbesondere in der Migrations- und Wirtschaftspolitik.