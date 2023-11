CDU will seit 70 Jahren erste christlich-soziale Koalition

Die hessische CDU will als Siegerin der Landtagswahl mit der SPD Koalitionsverhandlungen für ein erstes CDU-geführtes schwarz-rotes Bündnis der Landesgeschichte beginnen. Das kündigte CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein am Freitag in Wiesbaden an. Wir wollen als CDU den Versuch unternehmen, in Hessen eine Regierung mit der SPD, mit den Sozialdemokraten, zu bilden und zum ersten Mal seit 70 Jahren in einer christlich-sozialen Koalition zusammenarbeiten, sagte Rhein.

Ziel sei nun, gemeinsam mit der SPD ein christlich-soziales Programm zu schreiben, das Vernunft und Fortschritt miteinander verbinde. Ein Programm für Vernunft im Umgang mit der Migration. Besonnen, nie mit Schaum vorm Mund. Aber doch mit sehr klaren Entscheidungen und mit auch sehr klaren Weichenstellungen, sagte Rhein.

Bislang regierten CDU und Grüne in Hessen seit rund einem Jahrzehnt zusammen. Der neue 21. hessische Landtag konstituiert sich am 18. Januar 2024.