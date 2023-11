CDU will regieren: Voigt als Spitzenkandidat nominiert

Zehn Jahre sind genug - die Thüringer CDU will weg von der Oppositionsbank im Thüringer Landtag. Und sie will bis zur Landtagswahl im kommenden Jahr weniger politische Kompromisse schließen.

Partei- und Fraktionschef Mario Voigt soll die Thüringer CDU als Spitzenkandidat nach zehn Jahren zurück in die Regierung führen. Der 46-Jährige wurde auf einem Parteitag am Samstag in Mühlhausen als CDU-Spitzenkandidat für die Thüringer Landtagswahl 2024 nominiert. Die Abstimmung fiel einstimmig aus. Voigt gilt seit langem als potenzieller Herausforderer von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bei der Wahl voraussichtlich am 1. September 2024. Die Kandidatenliste, bei der er Anspruch auf Platz eins hat, will die CDU erst Ende Februar 2024 wählen.

Voigt gab auf dem Parteitag das Ziel aus, im kommenden Jahr Regierungsverantwortung zu übernehmen. Das wird das letzte Weihnachten, das wir in der Opposition feiern. Die CDU hatte in Thüringen seit der Wiedervereinigung bis zur Regierungsübernahme von Rot-Rot-Grün im Jahr 2014 die Ministerpräsidenten gestellt. Seitdem sitzt die Partei auf der Oppositionsbank im Parlament in Erfurt.

Laut einer repräsentativen Umfrage liegt die CDU aktuell bei 22 Prozent. Die vom Verfassungsschutz in Thüringen als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD kommt auf 34 Prozent, die Regierungspartei Linke von Ramelow auf 20 Prozent.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann empfahl seiner Partei, sich von Kompromissen zu verabschieden. Wir brauchen wieder CDU pur, sagte Linnemann in Mühlhausen. Die CDU in Thüringen, die die größte Oppositionspartei im Landtag gegen die rot-rot-grüne Minderheitskoalition stellt, sollte aufhören, in Kompromissen zu denken, und auf andere Parteien - ob links oder rechts - zu schauen. Die politische Konstellation sei nirgendwo in Deutschland so schwierig wie in Thüringen.

Die CDU-Landtagsfraktion hatte vor einigen Wochen bundesweit für kontroverse Diskussionen gesorgt, weil sie im Landtag eine Senkung der Grunderwerbssteuer nur durchsetzen konnte, für die neben der kleinen FDP-Gruppe auch die AfD stimmte. Voigt sagte auf dem Parteitag, die CDU werde weiterhin Gesetze in den Landtag einbringen, die sie für richtig halte.

Linnemann kündigte den Landesverbänden in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, die im kommenden Jahr Wahlen zu bestehen haben, massive Unterstützung der Bundespartei an. Wir werden voll powern.

Rot-Rot-Grün warfen Linnemann und Voigt vor, Thüringen wirtschaftlich abgekoppelt zu haben. Bei der Standortqualität sei der Freistaat Schlusslicht in Deutschland. Die Koalition von Linke, SPD und Grünen habe seit neun Jahren ihre Chance gehabt. Rot-Rot-Grün sei gescheitert. Die müssen weg, sagte Linnemann.

Die CDU wolle das Leben der Menschen in Thüringen wieder einfacher machen, sagte Voigt. Unter der rot-rot-grünen Regierung sei nichts besser geworden, aber vieles schlechter. Voigt kündigte mit der CDU in der Regierung unter anderem Änderungen in der Migrationspolitik an.

Menschen in Not werde weiterhin geholfen, aber diejenigen, die illegal in Thüringen sind, müssen zurückgeführt werden. Die CDU werde ein Rückführungszentrum einrichten und Sachleistungen statt Geldleistungen für Geflüchtete einführen.

Einen weiteren Schwerpunkt setzte er in der Sozialpolitik. Armut werde nicht mit dem Sozialstaat bekämpft, Armut wird mit Arbeit bekämpft, so Voigt. Die CDU stehe dafür, dass diejenigen, die arbeiten, mehr Geld in der Tasche haben als diejenigen, die nicht arbeiteten. Voigt sprach sich zudem gegen das Gendern im öffentlichen Bereich und in Schulen aus. Die Menschen sollen nach den Regeln der deutschen Rechtschreibung schreiben.

Nominiert wurde auf dem Parteitag auch die Thüringer Spitzenkandidatin für die Europawahl. Die 60 Jahre alte Erfurterin Marion Walsmann, die bereits Abgeordnete des Europaparlaments ist, wurde einstimmig nominiert.

In Thüringen stehen 2024 neben der Landtagswahl auch Kommunalwahlen sowie die Europawahl im Juni an.