CDU will bei Landtagswahl 2024 raus aus der Opposition

Die CDU strebt bei der Thüringer Landtagswahl 2024 die Übernahme der Regierung an. Das wird das letzte Weihnachten, das wir in der Opposition feiern, sagte Partei- und Fraktionschef Mario Voigt am Samstag auf einem Landesparteitag in Mühlhausen. Die CDU hatte in Thüringen seit der Wiedervereinigung bis zur Regierungsübernahme von Rot-Rot-Grün im Jahr 2014 die Ministerpräsidenten gestellt. Seitdem sitzt die Partei auf der Oppositionsbank im Parlament in Erfurt. Voraussichtlich am 1. September 2024 soll ein neuer Landtag gewählt werden.

Die CDU wolle das Leben der Menschen in Thüringen wieder einfacher machen, sagte Voigt. Unter der rot-rot-grünen Regierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sei nichts besser geworden, aber vieles schlechter.

Voigt, der auf dem Parteitag als Spitzenkandidat für die Landtagswahl nominiert wurde, kündigte mit der CDU in der Regierung unter anderem Änderungen in der Migrationspolitik an. Menschen in Not werde weiterhin geholfen, aber diejenigen, die illegal in Thüringen sind, müssen zurückgeführt werden. Die CDU werde ein Rückführungszentrum einrichten und Sachleistungen statt Geldleistungen für Geflüchtete einführen.

Einen weiteren Schwerpunkt setzte er in der Sozialpolitik. Armut werde nicht mit dem Sozialstaat bekämpft, Armut wird mit Arbeit bekämpft, so Voigt. Die CDU stehe dafür, dass diejenigen, die arbeiten, mehr Geld in der Tasche haben als diejenigen, die nicht arbeiteten. Voigt sprach sich zudem gegen das Gendern im öffentlichen Bereich und in Schulen aus. Die Menschen sollen nach den Regeln der deutschen Rechtschreibung schreiben.

In Thüringen stehen 2024 neben der Landtagswahl auch Kommunalwahlen sowie die Europawahl an.