CDU will Aufnahme- und Rückführzentren für Migranten

Menschen mit geringen Aussichten, in Deutschland bleiben zu dürfen, sollten laut CDU nicht in die Kommunen verteilt werden. Dafür haben die Christdemokraten einen Gesetzentwurf vorgelegt. Unklar ist, ob sie dafür im Parlament eine Mehrheit finden - und mit wem.

Aufgaben bündeln und konsequenter Abschieben: Die Thüringer CDU-Fraktion will eine zentrale Ausländerbehörde sowie Aufnahme- und Rückführzentren für Migranten schaffen. Wir wollen die grundlegende Wende in der Migrationspolitik, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Thüringer CDU-Fraktion, Andreas Bühl, am Montag in Erfurt. Dafür legten die Christdemokraten einen eigenen Gesetzentwurf vor, der bereits am Donnerstag im Parlament beraten werden soll.