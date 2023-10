CDU will allen demokratischen Fraktionen Gespräche anbieten

Mehr zum Thema

Hochrechnungen: CDU in Hessen mit etwa 35 Prozent weit vorn Die CDU hat die Landtagswahl in Hessen am Sonntag klar gewonnen. Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF (gegen 18.30 Uhr) liegt sie bei 34,7 bis 35,4 Prozent. Die Grünen kommen auf 15,4 bis 15,5 Prozent, die SPD auf 15,2 bis 15,9 Prozent. Die AfD verbesserte sich deutlich auf 16,3 bis 16,8 Prozent. Die FDP kratzte am Abend mit 5,0 Prozent an der 5-Prozent-Hürde und musste im Verlauf der Auszählung um den Einzug in den Landtag bangen. Linke und Freie Wähler kommen auf jeweils 3,5 Prozent.

Stark-Watzinger: Handeln aus Berlin schlägt sich nieder Die hessische FDP-Vorsitzende Bettina Stark-Watzinger hat das Landtagswahlergebnis auch auf die Politik der Ampel-Koalition im Bund zurückgeführt. Wir sehen natürlich, dass das Regierungshandeln aus Berlin auch auf die Landtagswahlen sich niederschlägt, sagte Stark-Watzinger, die auch Bundesbildungsministerin ist, am Sonntagabend in Wiesbaden. Alle drei Koalitionsparteien haben Einbußen hier in Hessen hinnehmen müssen.