CDU-Vorsitzender: Bündnis Deutschland nicht extremistisch

Neue Hoffnung für Oldenburger Basketballer Die Basketballer der EWE Baskets Oldenburg können wieder auf die nächste Runde in der Champions League hoffen. Der Bundesligist gewann am Dienstag gegen den belgischen Club Ostende mit 81:64 (48:34). Die Niedersachsen sind nach zuvor drei Niederlagen in Serie in der Gruppe E nun Tabellendritter. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für das Achtelfinale. Die Zweiten und Dritten müssten noch eine Zwischenrunde ausspielen, während für den Viertplatzierten die Champions League vorbei ist.